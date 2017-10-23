У редакції російської радіостанції «Ехо Москви» поранена заступник головного редактора Тетяна Фельгенгауер. Невідомий увірвався до редакції і напав на журналістку з ножем. Вона госпіталізована в Інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського. За словами лікарів, Фельгенгауер у стабільно важкому стані, загрози життю немає. Як розповів головний редактор «Еха Москви» Олексій Венедиктов, невідомий чоловік бризнув в обличчя охоронця з газового балончика, потім побіг по коридору редакції, напав на журналістку, «полоснувши» її ножем по горлу. У МВС Росії заявляють, що, за попередніми даними, напад скоєно через особисту неприязнь нападника до журналістки. Колеги журналістки здивовані таким трактуванням в МВС. Слідчі дії тривають. (Відео Російської редакції Радіо Свобода / Reuters)