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24 Жовтень 2017, Київ 21:30
Відео

У Росії суд арештував нападника на журналістку «Еха Москви» (відео)

У Росії суд арештував нападника на журналістку «Еха Москви» (відео)
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Суд Москви залишив під вартою до 23 грудня Бориса Гріца, що напав з ножем на ведучу радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер. Раніше слідча повідомила, що нападник частково визнав провину, але заявив, що не мав наміру вбивати. 23 жовтня Гріц увірвався в приміщення редакції «Ехо Москви» і поранив журналістку ножем у горло. Його затримали і передали поліції. Під час допиту Гріц не зміг виразно пояснити причину свого вчинку. За його словами, журналістка «виснажувала» його, «використовуючи телепатичний зв'язок». (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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