Народні депутати Ігор Мосійчук, Дмитро Лінько, Андрій Лозовий та Ігор Луценко заявили про готовність взяти на поруки лідера організації «Добровольчий рух ОУН» Миколу Коханівського. Про це заявила сторона захисту під час засідання Святошинського районного суду, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Коханівському. Двоє із народних депутатів були присутні в залі й особисто звернулися до судді. Тим часом Микола Коханівський раніше був звільнений з-під варти, оскільки термін обрання запобіжного заходу сплив. Судовий процес триває. Коханівського затримали у суботу через бійку з одним чоловіком.