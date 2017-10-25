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25 Жовтень 2017, Київ 21:31
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Коханівського посадили під домашній арешт (відео)

Коханівського посадили під домашній арешт (відео)
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Лідерові організації «Добровольчий рух ОУН» Миколі Коханівському Святошинський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 20 грудня за місцем проживання у Києві. Окрім того, його зобов’язали здати закордонний і внутрішній паспорти і носити електронний браслет. Коханівський заявив про намір подавати апеляцію. Сторона обвинувачення рішення суду не коментувала. Микола Коханівський був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї під час його сутички з іншою особою 21 жовтня в Києві.

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