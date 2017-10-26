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26 Жовтень 2017, Київ 15:33
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Чого очікують каталонці від п’ятничного засідання уряду Іспанії (відео)

Чого очікують каталонці від п’ятничного засідання уряду Іспанії (відео)
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Радіо Свобода поцікавилося у жителів Каталонії, чого вони очікують від п'ятничного засідання уряду. У п‘ятницю лідер Каталонії Карлес Пучдемон виступатиме перед парламентом. Очікується, що саме тоді він попросить депутатів підтримати декларацію незалежності регіону. Паралельно із цим у Мадриді іспанські сенатори вирішуватимуть, чи обмежувати автономію регіону. Діалогу між іспанським та каталонським урядом після проведення референдуму щодо відокремлення Каталонії так і не відбулося.

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