Радіо Свобода поцікавилося у жителів Каталонії, чого вони очікують від п'ятничного засідання уряду. У п‘ятницю лідер Каталонії Карлес Пучдемон виступатиме перед парламентом. Очікується, що саме тоді він попросить депутатів підтримати декларацію незалежності регіону. Паралельно із цим у Мадриді іспанські сенатори вирішуватимуть, чи обмежувати автономію регіону. Діалогу між іспанським та каталонським урядом після проведення референдуму щодо відокремлення Каталонії так і не відбулося.