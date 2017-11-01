Полковник української армії, якого витягли нібито з полону бойовиків, а потім звинуватили в державній зраді, Іван Без'язиков вже майже рік перебуває за ґратами і зараз – у Лук'янівському СІЗО. «Донбас.Реалії» майже 2 місяці намагалися домогтися дозволу на інтерв'ю, отримали згоду суду і Міністерства юстиції, але навіть цього виявилося недостатньо. Проте змогли передати запитання Без'язикову в СІЗО і отримати відповіді. Ексклюзивне інтерв'ю полковника, який, за даними українського слідства, був одним із керівників розвідуправління угруповання «ДНР».