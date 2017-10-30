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30 Жовтень 2017, Київ 22:11
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Одеський підземний театр відкриється спектаклем про війну по мотивах грецької трагедії (відео)

Одеський підземний театр відкриється спектаклем про війну по мотивах грецької трагедії (відео)
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В Одесі відкривається новий театральний простір – «Тео». Він розмістився у старовинному підвалі будинку мецената і мемуариста Осипа Чижевича. Раніше тут був і винний погріб, і харчові склади. Проект «Тео» готувався три роки, активний ремонт підвалу тривав останні кілька місяців. Першим спектаклем стане «Іфігенія, Апофеоз» за мотивами трагедії Еврипіда. Режисер – Дмитро Костюмінський, який презентував цей спектакль на «Гогольфесті», але спеціально переробив його для «Тео». Спектакль покладений на музику українського композитора Олексія Ретинського. Програма заходів у новому просторі вже розписана до січня наступного року. За словами авторів проекту, вони хочуть сконцентруватися на сучасному і молодіжному театрі і стати не тільки залом для спектаклів, а ще й культурним простором. Крім театральних вистав, тут заплановані лекції та дні безкоштовної сцени, коли молоді театрали зможуть поставити будь-що на свій вибір. Зала вміщає до 120 глядачів.

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