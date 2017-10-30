Прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік, доброволець Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. Як сказав він в інтерв’ю виданню LB.ua, їхнє авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. «Навколо мене все розліталося» внаслідок влучання куль у машину, розповів він. (Відео LB.ua / Радіо Свобода)