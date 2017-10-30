Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Жовтень 2017, Київ 01:10
Відео

Осмаєв: Окуєвій влучили кулею в голову (відео)

Осмаєв: Окуєвій влучили кулею в голову (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:02:17
0:00:00 /0:02:17
ЗАВАНТАЖИТИ

Прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта, повідомив її чоловік, доброволець Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. Як сказав він в інтерв’ю виданню LB.ua, їхнє авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. «Навколо мене все розліталося» внаслідок влучання куль у машину, розповів він. (Відео LB.ua / Радіо Свобода)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG