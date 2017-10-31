У Солом’янському районному суді Києва вдень зібралося декілька десятків людей у зеленій уніформі. Самі не представлялися, натомість радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа, який був присутній там, пояснив, що це наче б то ветерани бойових дій на сході України, які прийшли на підтримку сина міністра МВС Арсена Авакова. Попередньо Олександра Авакова затримало Національне антикорупційне бюро України і вручило йому підозру. За словами Ківи, начебто у будівлі на Шолуденка, 1 суд мав би обирати запобіжний захід Авакову молодшому. Натомість у суді повідомили, що жодного клопотання про обрання запобіжного заходу до Солом’янського суду від НАБУ станом на 18:00 вівторка не надходило. У бюро повідомили, що в результаті низки обшуків за підозрою у розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу. Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ.