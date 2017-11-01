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01 Листопад 2017, Київ 22:17
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В Одесі попрощалися з Аміною Окуєвою – ветераном війни на Донбасі та одеситкою (відео)

В Одесі попрощалися з Аміною Окуєвою – ветераном війни на Донбасі та одеситкою (відео)
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1 листопада в Одесі пройшов мітинг-реквієм в пам’ять Аміни Окуєвої – добровольця у війні на Донбасі, активістки Майдану і дружини чеченського бійця Адама Осмаєва. До пам’ятника Дюку де Рішельє, де традиційно збирався Євромайдан у 2013-2014 роках, прийшли активісти, волонтери, військові і товариші Аміни. У 2014-2016 роках Аміна Окуєва воювала на Донбасі у складі кількох добровольчих підрозділів, балотувалася у Верховну Раду України, а потім вчилася на офіцерських курсах. 30 жовтня вона загинула в результаті обстрілу машини, де їхала разом із чоловіком. Адам Осмаєв отримав легке, а Аміна – смертельне поранення.

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