1 листопада в Одесі пройшов мітинг-реквієм в пам’ять Аміни Окуєвої – добровольця у війні на Донбасі, активістки Майдану і дружини чеченського бійця Адама Осмаєва. До пам’ятника Дюку де Рішельє, де традиційно збирався Євромайдан у 2013-2014 роках, прийшли активісти, волонтери, військові і товариші Аміни. У 2014-2016 роках Аміна Окуєва воювала на Донбасі у складі кількох добровольчих підрозділів, балотувалася у Верховну Раду України, а потім вчилася на офіцерських курсах. 30 жовтня вона загинула в результаті обстрілу машини, де їхала разом із чоловіком. Адам Осмаєв отримав легке, а Аміна – смертельне поранення.