Власник кафе «Укроп» у Запоріжжі від початку подій на Донбасі допомагає українським військовим: за три роки приготував та передав на передову через волонтерів понад 10 тонн сала. Почав заготовляти його для українських бійців ще навесні 2014-го: возив продукти для військових, які чергували на блок-постах у Запорізькій та Донецькій областях та звернув увагу на те, що коли тим передають солене сало, вояки його не їдять. В якості експерименту Віктор Гладкий взявся закопчувати сало для військових. Новий продукт сподобався воякам, адже добре зберігався влітку у польових умовах. У кафе, яке належить Вікторові Гладкому, також існує спеціальна «сальна каса», куди кожен охочий може пожертвувати кошти на заготівлю сала для бійців АТО. Ресторатор каже, готує продукт за добре відомим народним рецептом – спочатку солить, а потім коптить сало.