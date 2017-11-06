На окупованій частині Донбасі знову заговорили про псевдовибори. Про свою участь в «електоральній гонці», яку хочуть провести у 2018 році, заявили головний ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко і місцевий так званий «опозиціонер» Олександр Ходаковський. Йдеться про посади керівників угруповань, що визнані в Україні терористичними. А може і щось більше, якщо учасникам переговорів із Києва, Москви і Вашингтона все ж вдасться домовитися про реінтеграцію нині непідконтрольних територій? Поки ж можливі «вибори» не на жарт турбують бойовиків і провокують серйозні конфлікти. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)