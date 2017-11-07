Відводити важку артилерію від лінії розмежування українська армія і російські гібридні сили, що діють на окупованій частині Донбасу, почали ще в лютому 2015 року. 25, 35 і 70 кілометрів – саме на такі дистанції від передової кожна зі сторін повинна була перемістити великі калібри, згідно з мінськими домовленостями. «Донбас.Реалії» побували на одному з майданчиків відведення. І дізналися: чим зараз зайняті артилеристи і чи дійсно стволи гармат мовчать? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)