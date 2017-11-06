Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти.Також Вищий спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова в суді першої інстанції. Колмогорова раніше визнали винним у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпосту наказав підлеглим стріляти. Унаслідок цього водій не постраждав, а жінка, пасажирка авто, загинула.