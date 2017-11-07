7 листопада російський суд відхилив апеляцію на продовження арешту українця до 4 січня і не задовольнив клопотання захисту про переведення Павла Гриба під домашній арешт. Самого Гриба у зал суду не привозили, він брав участь у засіданні за допомогою відеозв’язку з камери в Краснодарському СІЗО. 24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. (Відео проекту «Настоящее время»)