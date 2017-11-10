Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
10 Листопад 2017, Київ 22:27
Відео

«Гайдамаки» презентували новий музичний українсько-польський проект (відео)

«Гайдамаки» презентували новий музичний українсько-польський проект (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:44
0:00:00 /0:00:44
ЗАВАНТАЖИТИ

У Києві фронт-мен рок-гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола спільно з польським письменником Анджеєм Стасюком презентували музичний проект «Міцкевич-Стасюк-Гайдамаки». Митці пообіцяли випустити «в люди» альбом на вірші польського поета, засновника романтизму в польській літературі, Адама Міцкевича на початку 2018 року. В альбомі планують 10 треків. Автори також сподіваються, що нинішні політичні відносини між Україною та Польщею не завадять презентації і припускають, що альбом може стати своєрідними ліками для обох країн.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG