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13 Листопад 2017, Київ 21:07
Відео

Ноти кобзарських пісень надрукували за системою Брайля (відео)

Ноти кобзарських пісень надрукували за системою Брайля (відео)
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Книгу «Українські менестрелі» презентували 13 листопада у Харкові в міжнародний день незрячих людей. На її сторінках кобзарські оповіді та ноти, надруковані збільшеними літерами та рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Така технологія дозволяє читати текст людям, що не добре бачать, та повністю незрячим. У виданні є ілюстрації народних українських інструментів: дизайнери розробили тактильне зображення кобзи і бандури, тож будь-хто з читачів зможе на дотик дізнатися, як виглядають українські етноінструменти.

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