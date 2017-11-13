Книгу «Українські менестрелі» презентували 13 листопада у Харкові в міжнародний день незрячих людей. На її сторінках кобзарські оповіді та ноти, надруковані збільшеними літерами та рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Така технологія дозволяє читати текст людям, що не добре бачать, та повністю незрячим. У виданні є ілюстрації народних українських інструментів: дизайнери розробили тактильне зображення кобзи і бандури, тож будь-хто з читачів зможе на дотик дізнатися, як виглядають українські етноінструменти.