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13 Листопад 2017, Київ 21:12
Відео

«Програмування – моя дитяча мрія» – незрячий програміст (відео)

«Програмування – моя дитяча мрія» – незрячий програміст (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:03:01
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Із трьома відсотками зору в дитинстві Олексій Садовий ще міг бачити обличчя і великі предмети. Відтоді він втратив цю можливість і нині розрізняє лише гру світла і тіні. Зараз йому 26 років. Він працює програмістом у великій компанії, стажувався в Кремнієвій долині та розробляв програми для незрячих. І, на відмінну від багатьох людей зі схожими проблемами, руйнує стереотипи: підіймається в гори, занурюється з аквалангом і мріє про керування автомобілем. Як живе і працює програміст, який не бачить?

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