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14 Листопад 2017, Київ 21:14
Відео

МЗС Росії запідозрили у фінансуванні протестів проти латиської як єдиної мови в школах Латвії (відео)

МЗС Росії запідозрили у фінансуванні протестів проти латиської як єдиної мови в школах Латвії (відео)
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Наразі у школах Латвії діє система «60х40»: 60 відсотків предметів діти вивчають латиською мовою, 40 відсотків – рідною (наприклад, російською, польською чи українською). Наприкінці цього навчального року всі іспити випускники будуть складати латиською мовою. Остаточний перехід освіти на державну мову – логічне завершення реформи, вважають в Міністерстві освіти і науки Латвії та парламенті. Незадоволені знайшлися. Щойно міністерство оголосило про реформу, в Ризі відбувся пікет за російську мову в школах. Пікетували пенсіонери та активісти з організації «Русский союз Латвии», яка, за даними Латвійського бюро із захисту Конституції, отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії. (Відео проекту «Настоящее время»)

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