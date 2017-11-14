Наразі у школах Латвії діє система «60х40»: 60 відсотків предметів діти вивчають латиською мовою, 40 відсотків – рідною (наприклад, російською, польською чи українською). Наприкінці цього навчального року всі іспити випускники будуть складати латиською мовою. Остаточний перехід освіти на державну мову – логічне завершення реформи, вважають в Міністерстві освіти і науки Латвії та парламенті. Незадоволені знайшлися. Щойно міністерство оголосило про реформу, в Ризі відбувся пікет за російську мову в школах. Пікетували пенсіонери та активісти з організації «Русский союз Латвии», яка, за даними Латвійського бюро із захисту Конституції, отримує фінансування від Міністерства закордонних справ Росії. (Відео проекту «Настоящее время»)