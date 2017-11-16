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16 Листопад 2017, Київ 13:51
Відео

Італійська прима та український прем’єр балету презентують «Лебедине озеро» в Києві (відео)

Італійська прима та український прем’єр балету презентують «Лебедине озеро» в Києві (відео)
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Зірки балету зі світовим ім’ям вирішили представити українському глядачеві «Лебедине озеро». Головні жіночі партії Одетти та Оділлії виконує прима-балерина міланського Ла Скала та Бостонського театру Петра Конті. Партію принца Зігфріда виконує прем’єр балету Національної опери України Олександр Стоянов. Такий дует народився невипадково, але для глядача представлений вперше. Петра Конті зізнається, що мріє, аби українському глядачу сподобався спектакль у їхньому виконанні, тоді вона зможе повертатися до Києва знову, аби виступати у таких постановках.

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