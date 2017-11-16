Апеляційний суд Харківської області залишив учасника аварії 18 жовтня у центрі Харкова Геннадія Дронова під вартою без можливості внести заставу. Засідання проходило в режимі відеоконференції з підозрюваним. Захист просив суд змінити Дронову запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт у нічний час із носінням електронного браслета. Захист наполягав, що Дронову потрібне лікування, яке неможливо отримати в умовах слідчого ізолятора. Прокурори у свою чергу наполягали на тому, що Дронов може ухилятися від слідства. Після оголошення рішення апеляційного суду адвокат Дронова заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини.