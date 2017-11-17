(Само)конкурс на високі держпосади («Схеми» | Випуск №151)

Сергій Андрушко виявив, що у конкурсі на високі державні посади перемогли двоє членів Комісії з питань вищого корпусу держслужби, яка й проводила ці конкурси. Комітет з питань свободи слова взяв під контроль розслідування нападу на журналістів «Схем». Журналістка Валерія Єгошина виявила, що фіналіст конкурсу на голову ДБР Горащенков роками живе в елітному «недобуді» на 600 квадратів у центрі Києва, не вводячи будинок в експлуатацію. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».