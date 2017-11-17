Посол США в Росії Джон Гантсман відвідав 17 листопада Московське бюро Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, в якому працюють також журналісти «Голосу Америки». Посол виступив з короткою заявою перед журналістами в зв'язку з ухваленням Державною думою Росії законопроекту, який дозволяє визнавати закордонні засоби масової інформації «іноземними агентами». Москва стверджує, що це зроблено у відповідь на реєстрацію в США «іноземним агентом» телеканалу Russia Today, який фінансується Кремлем.