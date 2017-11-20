Замість підключення до міської електромережі – сонячні панелі, а замість пічки – сонячні колектори. Будинок жителя Запоріжжя Олега Павловського практично повністю енергонезалежний – обігрівається і забезпечується електроенергію за допомогою сонця. Зіткнувшись з бюрократичним процесом підключення новобудови до міської електромережі, городянин вирішив встановити на своєму будинку сонячні батареї. Перші збирав власноруч. А у лютому цього року поставив на будинок і 3 саморобних сонячних колектори, які обігрівають приміщення. Наразі запорожець збирає нові колектори, хоче встановити ще 6 пристроїв на стінах свого дому, аби максимально використати енергію сонця – по 3 панелі на східній і західній стороні будинку. Каже, поки ще подекуди доводиться опалювати будинок дровами у похмурі дні.