22 листопада Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії має оголосити вирок колишньому командувачеві армії боснійських сербів Раткові Младичу. Йому пред’явлені звинувачення в геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людяності в перебігу Боснійської війни 1992–1995 років, зокрема, у вбивстві 8000 чоловіків і хлопчиків, босняків-мусульман, у Сребрениці. Младич відкидає всі звинувачення і демонстративно не визнає суд. Що чекає на людину, яку звинувачують в організації наймасовішого вбивства в Європі з часів Другої світової війни? (Відео AP, AFP, Reuters)