Їх залишилося всього 16 – жителів села. Переважно жінки. І всі глибокого пенсійного віку. Сваловичі ще називають «селом вдів». Сюди не їздить жоден пасажирський автобус. Єдиний зв'язок зі «світом» – це медсестра, яка добирається сюди раз на тиждень, і житель сусіднього села, який щосереди привозить сюди у своєму автомобілі «продуктовий магазин». Навколо села – плавні. І найулюбленіший вид транспорту в Сваловичах – дерев'яні човни, яким легко керують навіть ті, кому майже 80 років. Хати, в яких вони живуть, ніби експонати етнічного музею. А ще всі місцеві жителі не так давно стали акторами голлівудського фільму. Дивіться документальний цикл #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та каналу Настоящее время.