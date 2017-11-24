Розробники з Одеси створюють сервіс, який може поліпшити навички водіння українців. Команда, яка працює над мобільним застосунком, увійшла в трійку переможців конкурсу Open Data Challenge і отримала 400 000 гривень на випуск продукту від Фонду «Східна Європа». Застосунок «Штрафи UA» вже працює і має близько 15 тисяч користувачів. Команда проекту допомагає водіям сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, за що бере певну комісію. У планах запровадити додаткову можливість «Безпечне водіння» – це функція, яка аналізуватиме стиль керування водія: швидкість, плавність гальмування та прискорення, а також час, витрачений на розмови за кермом. Для Радіо Свобода керівник проекту «Штрафи UA» демонструє в роботі тестову версію програми.