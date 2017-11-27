Тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни. Протестувальники прийшли під стіни румунського парламенту 26 листопада, скандуючи «Злодії», «Ми хочемо справедливості, а не корупції. PSD (Соціал-демократична партія Румунії) – це червона чума». За офіційними оцінками, у Бухаресті на мітинг зібралися 30 тисяч людей, ще 20 тисяч – приблизно в 70 інших містах. (Відео Reuters)