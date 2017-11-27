Апеляційний суд Дніпропетровської області не задовольнив клопотання генерал-майора Віктора Назарова про повторну комплексну військову експертизу. Суд вже заслухав як свідка Віктора Савечка – одного із експертів, який брав участь у комісійній військово-тактичній експертизі. Адвокат Михайло Турик попросив перерву, щоб підготуватися до судових дебатів сторін у справі оскарження вироку Віктором Назаровим, якого засудили до семи років ув’язнення за службову недбалість. Наступне засідання суд призначив на 4 грудня.