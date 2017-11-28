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28 Листопад 2017, Київ 23:14
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В Одесі провели аукціон на підтримку заручників і зниклих безвісти (відео)

В Одесі провели аукціон на підтримку заручників і зниклих безвісти (відео)
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В Одесі пройшов п'ятий аукціон волонтерських організацій «Берегиня» і «Блакитний птах» на підтримку заручників бойовиків на Донбасі, а також родичів тих, хто зник безвісти. Аукціон провів колишній заручник бойовиків, Герой України Володимир Жемчугов. Відвідувачам пропонували книжки, живопис, хенд-мейд іграшки та прикраси, які зробили родичі заручників та просто небайдужі люди. Раніше подібні аукціони пройшли в Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Одеський захід був останнім, тепер роботи можна буде придбати в інтернеті.

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