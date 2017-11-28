В Одесі пройшов п'ятий аукціон волонтерських організацій «Берегиня» і «Блакитний птах» на підтримку заручників бойовиків на Донбасі, а також родичів тих, хто зник безвісти. Аукціон провів колишній заручник бойовиків, Герой України Володимир Жемчугов. Відвідувачам пропонували книжки, живопис, хенд-мейд іграшки та прикраси, які зробили родичі заручників та просто небайдужі люди. Раніше подібні аукціони пройшли в Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Одеський захід був останнім, тепер роботи можна буде придбати в інтернеті.