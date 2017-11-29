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29 Листопад 2017, Київ 23:16
Відео

Від прокурора Одеської області вимагали звільнити з під варти затриманого активіста (відео)

Від прокурора Одеської області вимагали звільнити з під варти затриманого активіста (відео)
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Одеські активісти влаштували мітинг біля Одеської обласної прокуратури із вимогою відпустити зі слідчого ізолятору активіста Дем’яна Ганула. Його разом із активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм підозрюють в організації масових заворушень 18 листопада в Міському саді Одеси. За Стерненка вніс заставу голова Одеської обласної державної адміністрації, а Бея відправили під домашній арешт. Ганул залишається в СІЗО, проте 1 грудня суд має розглянути апеляцію на цей запобіжний захід.

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