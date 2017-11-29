Одеські активісти влаштували мітинг біля Одеської обласної прокуратури із вимогою відпустити зі слідчого ізолятору активіста Дем’яна Ганула. Його разом із активістами Сергієм Стерненком та Ігорем Беєм підозрюють в організації масових заворушень 18 листопада в Міському саді Одеси. За Стерненка вніс заставу голова Одеської обласної державної адміністрації, а Бея відправили під домашній арешт. Ганул залишається в СІЗО, проте 1 грудня суд має розглянути апеляцію на цей запобіжний захід.