У понеділок, 4 грудня, група невідомих продовжує блокувати телеканал NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу із маршем. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події під час Революції гідності є «державним переворотом».