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04 Грудень 2017, Київ 17:25
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NewsOne продовжують блокувати (відео)

NewsOne продовжують блокувати (відео)
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У понеділок, 4 грудня, група невідомих продовжує блокувати телеканал NewsOne, який належить народному депутату Євгену Мураєву. Редакція цього ЗМІ пов’язала блокування з висвітленням маршу за імпічмент президента Петра Порошенка, організованого Міхеїлом Саакашвілі. Сам Саакашвілі теж пов’язав події навколо каналу із маршем. Натомість блокувальники пояснили дії незгодою з політикою каналу, зокрема, з висловлюваннями його власника про те, що події під час Революції гідності є «державним переворотом».

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