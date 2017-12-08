Шостою виставою-прем’єрою потішив глядачів театр Domus, який створила режисер, переселенка з Криму Наталія Меньшикова. Виставу «Метелики вільні» за п’єсою американського драматурга Леонарда Герша (написаною у 1969 році) актори презентували в рамках акції «16 днів протидії гендерному насильству». Попри те, що п’єса написана ще у 1969 році, вона аж ніяк не втратила сучасного звучання. Це історія непростих людських стосунків незрячого чоловіка і молодої жінки, це пошук відповідей на запитання, що таке бути вільною людиною, про любов мами до сина, яка сковує і руйнує. Реквізити для вистави актори і режисер шукали самі, як і створили самостійно костюми. Театр Domus – колектив без «даху над головою», але з бажанням творити мистецтво.