Черговий шпигунський скандал. У російському Тольятті затримали українця, який нібито збирав інформацію про місцевий завод. А в Україні СБУ тільки в серпні цього року повідомила про затримання майже двох десятків шпигунів, які працювали в інтересах Росії. А на окупованій частині Донбасу затримання людей за звинуваченням у шпигунстві вже давно перетворилося на буденність. Що це – реальна війна спецслужб чи просто пропаганда? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)