Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
12 Грудень 2017, Київ 17:55
Відео

Шпигуни на Донбасі. Кого ловлять в Україні, Росії? (відео)

Шпигуни на Донбасі. Кого ловлять в Україні, Росії? (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:04:59
0:00:00 /0:04:59
ЗАВАНТАЖИТИ

Черговий шпигунський скандал. У російському Тольятті затримали українця, який нібито збирав інформацію про місцевий завод. А в Україні СБУ тільки в серпні цього року повідомила про затримання майже двох десятків шпигунів, які працювали в інтересах Росії. А на окупованій частині Донбасу затримання людей за звинуваченням у шпигунстві вже давно перетворилося на буденність. Що це – реальна війна спецслужб чи просто пропаганда? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG