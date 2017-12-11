Україна приєдналась до статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Відповідний закон підтримала Верховна Рада. Відтак Україна отримає не лише дешеві кредити під 1-2% річних до 20 років, але й матиме доступ до новітніх досліджень та найкращого світового досвіду, як використовувати «зелену» енергетику. Для порівняння, в Україні з природних джерел отримують 1% енергії, тоді як в Європі ця частка складає майже третину. Втім, деякі українці вирішили не чекати рішень влади і вже перейшли на «зелені» джерела тепла і світла. Більше того, держава за це ще й доплачує.