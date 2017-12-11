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11 Грудень 2017, Київ 20:53
Відео

У Москві зірвали показ фільму про війну в Україні (відео)

У Москві зірвали показ фільму про війну в Україні (відео)
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У Москві, 9 грудня, активісти радикальної групи SERB і прихильники проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу зірвали показ фільму про війну в Україні. Інцидент стався в кінотеатрі «Жовтень» невдовзі після початку сеансу. За словами президента фестивалю «Артдокфест» Віталія Манського, кінострічка виводить у дискусійну площину те, що відбувається на сході України, й протестувати немає причин. «Я намагався поговорити з протестувальниками, але вони виявилися неготовими до діалогу», – заявив він. Документальна картина «Політ кулі» режисера Беати Бубенець брала участь в основному конкурсі фестивалю «Артдокфест». (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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