У Москві, 9 грудня, активісти радикальної групи SERB і прихильники проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу зірвали показ фільму про війну в Україні. Інцидент стався в кінотеатрі «Жовтень» невдовзі після початку сеансу. За словами президента фестивалю «Артдокфест» Віталія Манського, кінострічка виводить у дискусійну площину те, що відбувається на сході України, й протестувати немає причин. «Я намагався поговорити з протестувальниками, але вони виявилися неготовими до діалогу», – заявив він. Документальна картина «Політ кулі» режисера Беати Бубенець брала участь в основному конкурсі фестивалю «Артдокфест». (Відео Російської редакції Радіо Свобода)