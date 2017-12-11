Оболонський районний суд Києва допитав екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді й пособництві веденню війни. Яценюка допитують як свідка. Адвокати ж Януковича на допиті зосередились на тому, чи доклав сам Яценюк зусиль, щоб завадити анексії української території. Кілька разів поспіль Віталій Сердюк перепитував тодішнього прем’єра, чи він розшукавав Віктора Януковича після його зникнення.