Шостий рік поспіль на початку грудня у Запоріжжі проводять волонтерський бал. Дати його проведення приурочені до Дня волонтера та Дня людей з особливим потребами. Ідея балу народилась із зустрічей, які проводили представники різних волонтерських організацій на території Дому імені Макса Гранта. Організатори балу кажуть, що аналогів їхнього заходу в Україні немає і наразі він став майданчиком для об’єднання і обміну ідеями між різними групами волонтерів Запоріжжя. Цього року бал відбувся 10 грудня і в його підготовці взяли участь близько сотні організацій і установ.