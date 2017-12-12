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12 Грудень 2017, Київ 20:58
Відео

«Бал – майданчик для самовираження» – організатори волонтерського балу у Запоріжжі (відео)

«Бал – майданчик для самовираження» – організатори волонтерського балу у Запоріжжі (відео)
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Шостий рік поспіль на початку грудня у Запоріжжі проводять волонтерський бал. Дати його проведення приурочені до Дня волонтера та Дня людей з особливим потребами. Ідея балу народилась із зустрічей, які проводили представники різних волонтерських організацій на території Дому імені Макса Гранта. Організатори балу кажуть, що аналогів їхнього заходу в Україні немає і наразі він став майданчиком для об’єднання і обміну ідеями між різними групами волонтерів Запоріжжя. Цього року бал відбувся 10 грудня і в його підготовці взяли участь близько сотні організацій і установ.

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