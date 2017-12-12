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12 Грудень 2017, Київ 20:58
Відео

Саакашвілі назвав своє затримання «подарунком Путіну» (відео)

Саакашвілі назвав своє затримання «подарунком Путіну» (відео)
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Після звільнення з-під варти лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі заявив, що його затримання за підозрою в сприянні учасникам злочинних організацій та укритті їхньої злочинної діяльності був подарунком президенту Росії Володимиру Путіну. Він також зазначив, що, окрім зовнішнього ворога, в Україні є внутрішній – корупція. Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі одного з його прихильників. 10 грудня в Києві відбулася хода прихильників Саакашвілі, які вимагали його звільнення. Суд 11 грудня не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід для Міхеїла Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту. (Відео проекту «Настоящее время»)

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