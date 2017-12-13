Міщанський суд Москви відхилив скаргу месенджера Telegram на штраф за відмову надати ФСБ ключі від листування користувачів. Рішення суду про штраф набуло чинності, а «Роскомнагляд» отримав право заблокувати доступ до месенджера на території Росії. Telegram у жовтні оштрафували на 800 тисяч рублів (нині це 370 тисяч гривень). Засновник месенджера Павло Дуров стверджує, що вимога ФСБ про надання ключів шифрування суперечить Конституції Росії. Наказ ФСБ про надання доступу до листування оскаржений також у Верховному суді Росії. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)