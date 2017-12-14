Бойовики угруповання «ЛНР», підтримуваного Росією і визнаного в Україні терористичним, відмовилися відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області навіть тимчасово, на час ремонту на єдиному наразі КПВВ на Луганщині – «Станиця Луганська».Тим часом поблизу міста Золотого Луганської області, біля якого розташований згаданий пункт пропуску, евакуювали тіло невідомого чоловіка віком приблизно 40 років, який днями в «сірій зоні» потрапив на міну-розтяжку і внаслідок її вибуху загинув. Нині ведуться слідчі дії, а попередньо відомо, що вибуховий пристрій був встановлений бойовиками, бо українські сили в цьому напрямку відсутні. Військові власними силами дістали загиблого й доправили у поліцію. Цивільні стверджують, що намагаються ходити лише в обмежених напрямках й лише асфальтованою дорогою.