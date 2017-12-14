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14 Грудень 2017, Київ 21:13
Відео

Американці представили мюзикл із українськими танцюристами і співаками (відео)

Американці представили мюзикл із українськими танцюристами і співаками (відео)
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Американські постановники відібрали 69 танцюристів та вокалістів для шоу «Шлях до Бродвею». Кастинг пройшов у Дніпрі, Харкові та Краматорську. За результатами 10 днів репетицій, організатори поставили мюзикл та показали його у Харківському театрі опери та балету імені Лисенка в супроводі симфонічного оркестру театру. Проект організували за ініціативою Посольства США в Україні в рамках святкування 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та США. На думку організаторів, проект сприяє розширенню світогляду українців.

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