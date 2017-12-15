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15 Грудень 2017, Київ 16:47
Відео

В Києві продемонстрували дві грані театру Лесі Українки – драматичну і музичну (відео)

В Києві продемонстрували дві грані театру Лесі Українки – драматичну і музичну (відео)
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14 грудня на «Сцені 6» відбулась літературно-артистична імпреза «…І головну роль граю я сама…», присвячена виходу в світ книжки з листами Лесі Українки. Імпреза склалася з двох частин, драматичної і музичної, і почалася з моновистави «На полі крові» львівського театру «У кошику». Режисер – Ірина Волицька, в ролі Юди-Прочанина – Лідія Данильчук. Після антракту режисер разом із письменницею Оксаною Забужко обговорили театральну спадщину Лесі Українки, її роль в європейському контексті і сьогочасну актуальність. Імпреза завершилася музичним театром, виступом сестер Лесі та Галі Тельнюк.

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