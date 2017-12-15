14 грудня на «Сцені 6» відбулась літературно-артистична імпреза «…І головну роль граю я сама…», присвячена виходу в світ книжки з листами Лесі Українки. Імпреза склалася з двох частин, драматичної і музичної, і почалася з моновистави «На полі крові» львівського театру «У кошику». Режисер – Ірина Волицька, в ролі Юди-Прочанина – Лідія Данильчук. Після антракту режисер разом із письменницею Оксаною Забужко обговорили театральну спадщину Лесі Українки, її роль в європейському контексті і сьогочасну актуальність. Імпреза завершилася музичним театром, виступом сестер Лесі та Галі Тельнюк.