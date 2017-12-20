Відлуння луганського перевороту в окупованому Донецьку. Опозиційні бойовики заявляють про штурм військових об'єктів «зеленими чоловічками», а жителі селища Моспине опинилися під ковпаком так званих «силовиків» угруповання «ДНР». Тим часом у Луганськ повертаються опальні особи першої хвилі протистояння – ще вчорашні «господарі життя» стають об'єктами переслідувань з боку так званої «нової влади», нових ватажків угруповання «ЛНР». Чому лихоманить бойовиків і що про ці потрясіння думають прості жителі окупованої частини Донбасу? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)