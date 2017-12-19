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19 Грудень 2017, Київ 20:55
Відео

На Хортиці вітали дітей українських військових з Днем Святого Миколая (відео)

На Хортиці вітали дітей українських військових з Днем Святого Миколая (відео)
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Сьогодні на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на Хортиці відбулося святкування Дня Святого Миколая, організоване Національним заповідником «Хортиця» разом з представниками Української православної церкви Київського патріархату та меценатами. На свято були запрошені родини українських військових та загиблих учасників АТО. Для гостей заходу була організована козацька вистава, а також працівники заповідника вручили дітям солодкі подарунки. Подібне святкування Дня Святого Миколая на Хортиці відбувається вперше.

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