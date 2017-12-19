Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
19 Грудень 2017, Київ 18:36
Відео

Обстріляне з установки «Град» Новолуганське: люди оговтуються і розбирають завали (відео)

Обстріляне з установки «Град» Новолуганське: люди оговтуються і розбирають завали (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:30
0:00:00 /0:01:30
ЗАВАНТАЖИТИ

Російські гібридні сили обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Град» населений пункт Новолуганське на Донеччині. Обстріл вівся з окупованої Горлівки, були поранені 8 цивільних жителів, пошкоджені 37 одноповерхових і двоповерхових будинків, 10 п’ятиповерхівок. Крім того, снаряди влучили у школу, дитсадок і місцеву амбулаторію. Половина населеного пункту знеструмлена через пошкодження ліній електропередач, частково пошкоджений газогін, додали військові. Бойовики угруповання «ДНР», зі свого боку, заявили про обстріл підконтрольної їм Горлівки з боку ЗСУ і про руйнування внаслідок цього, зокрема пошкодження будівлі гуртожитку. (Відео проекту «Настоящее время»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG