Харківська міська рада та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду про фінансування будівництва станцій метрополітену в Харкові. Місто отримало 160 мільйонів євро на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену. Другу частину кредитних ресурсів – також 160 мільйонів євро – 11 грудня надав Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). Таким чином, Харків отримав кредит на суму 320 мільйонів євро (від Європейського інвестиційного банку під 0,6% річних і 160 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку під 0,72% річних) на будівництво двох нових станцій – «Державінська» і «Одеська», будівництво Олексіївського електродепо і на закупівлю 85 вагонів рухомого складу. За словами директора Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, до реалізації проекту метробудівники приступлять на початку 2018 року. За його словами, фінансування розраховане на 18 років.