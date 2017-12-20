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20 Грудень 2017, Київ 22:31
Відео

Львів’янка у п’ятірці кращих на чемпіонаті світу з обсмажування кави (відео)

Львів’янка у п’ятірці кращих на чемпіонаті світу з обсмажування кави (відео)
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Львів’янка Юлія Сайчук вперше виборола для України високий результат на чемпіонаті світу з обсмажування кави, який відбувся нещодавно у Китаї. Італія, Австрія, Німеччина, Швеція, Україна – у п’ятірці найкращих країн світу. Чемпіонат відбувався за принципом щоденної роботи, каже Юлія Сайчук, лише у більш стислих, регламентованих термінах. Досвід, відчуття, професійність і, головне, задоволення від роботи і принесли результат. Щодня Юлія аналізує кавові зерна, які надходять із різних країн, обсмажує їх, перевіряє. Має справу із 25 видами кавових зерен і до кожного виду у неї власний підхід, щоб витягнути якнайкращий аромат кави.

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