«Тиха ніч», «Спи, Ісусе, спи», «Серед нічної тиші», «Бог рождається» та інші популярні колядки звучали українською, польською і англійською мовами 3 січня упродовж 12 годин поспіль (лише з півгодинною перервою) у Палаці Львівських архієпископів Римо-католицької церкви (РКЦ) в Україні. У марафоні коляди взяли участь близько півтори тисячі дітей і молодих людей із 40 парафій РКЦ Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської і Чернівецької областей. Спільна велика коляда у Митрополичій курії проходить втретє і щороку все більше об'єднує дітлахів і молодь.