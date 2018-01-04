У Києві під стіни телеканалу «1+1» прийшли декілька активістів проти гомофобії, трансфобії, расизму, сексизму та будь-якої ксенофобії на телебаченні. За словами активістів, їх обурило те, що під час новорічної трансляції виступу «Студії квартал 95» прозвучала мініатюра, що видалася їм гомофобською. Мова йде про момент із Буратіно. Тим часом телеканал «1+1» не вийшов до активістів, у прес-службі не взяли слухавку. На сторінці у Facebook «Студія квартал 95» вибачилася перед тими, кого це обурило, й прибрала із усіх інтернет-ресурсів відео цієї мініатюри.